Дипломатическое издевательство: США послали экипажи «Аэрофлота» за визами в Ереван

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаДипломатическое издевательство: США послали экипажи «Аэрофлота» за визами в Ереван Соединëнные Штаты предложили экипажам российской авиакомпании «Аэрофлот» летать в Ереван за получением американских виз.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииИгорь Сипкина почему бы не сделать получение виз для граждан сша в посольстве россии в минске?Ответить19 час.Олег АрхиповПроще нанять пилотами в Аэрофлот граждан из безвизовых с америкой стран.Ответить13 час.
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