БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дипломатическое издевательство: США послали экипажи «Аэрофлота» за визами в Ереван

Дипломатическое издевательство: США послали экипажи «Аэрофлота» за визами в Ереван

Соединëнные Штаты предложили экипажам российской авиакомпании «Аэрофлот» летать в Ереван за получением американских виз.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
а почему бы не сделать получение виз для граждан сша в посольстве россии в минске?
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19 час.
Олег Архипов
Проще нанять пилотами в Аэрофлот граждан из безвизовых с америкой стран.
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13 час.

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