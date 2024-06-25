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Мэрия Краснодара добилась изъятия участка на Красных Партизан под строительство трамвайной ветки

Мэрия Краснодара добилась изъятия участка на Красных Партизан под строительство трамвайной ветки

Власти Краснодара избавились от сдерживающего фактора, препятствующего строительству трамвайной линии.

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