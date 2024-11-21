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Соврала, что отец бил ее в пьяном угаре, выдала правду об Урганте, была с парнем Бузовой: как сейчас живет Алла Михеева

Соврала, что отец бил ее в пьяном угаре, выдала правду об Урганте, была с парнем Бузовой: как сейчас живет Алла Михеева

В тот день, когда на просторах интернета появилось видео, в котором Алла Михеева, известная телеведущая, с заплаканными глазами и дрожащим голосом рассказывала о том, как отец ее бил, многие были шокированы.

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