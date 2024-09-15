"Держались за руки и целовались". Дженнифер Лопес и Бена Аффлека засняли вместе после объявления о разводе

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека впервые увидели вместе после объявления об их разводе. Папарацци засняли знаменитостей, когда те отправились на бранч в ресторан the Polo Lounge в отеле Beverly Hills вместе со своими детьми — 15-летней дочерью Бена, Серафиной, его 12-летним сыном Сэмюэлем и 16-летними близнецами Дженнифер, Эммой и Максом.