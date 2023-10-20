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Еврокомиссия: ЕС предоставил Украине €90 млрд помощи, в том числе €27 млрд оружия

Еврокомиссия: ЕС предоставил Украине €90 млрд помощи, в том числе €27 млрд оружия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз с начала СВО (Совместного Военного Оперативного Командования) предоставил Украине около €90 млрд помощи, из которых €27 млрд - поставки оружия и боеприпасов.

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