Полиция устроила облавы в местах скопления мигрантов в Зауралье: шестеро поедут домой

Не обошлось и без уголовных дел.В Курганской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие по борьбе с нелегальной миграцией, организованное правоохранительными органами при участии Росгвардии.
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