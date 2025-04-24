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Царьград

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Полиция устроила облавы в местах скопления мигрантов в Зауралье: шестеро поедут домой

Полиция устроила облавы в местах скопления мигрантов в Зауралье: шестеро поедут домой

Не обошлось и без уголовных дел.В Курганской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие по борьбе с нелегальной миграцией, организованное правоохранительными органами при участии Росгвардии.

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