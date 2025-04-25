Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экс-генерала Попова приговорили к пяти годам колонии. Звания лишили, на СВО не вернули

Экс-генерала Попова приговорили к пяти годам колонии. Звания лишили, на СВО не вернули

Экс-генерала Попова приговорили к пяти годам колонии по делу о мошенничествеЭкс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван ПоповРамиль Ситдиков/РИА Новости Суд признал экс-генерала Ивана Попова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы.

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