На Алтае в лобовом ДТП погиб 87-летний водитель и три человека серьезно пострадали

По предварительной информации, пожилой автомобилист не уступил дорогу на перекрестке ДТП возле села Верх-Катунское / Фото: Станция скорой медицинской помощи (Бийск) Один человек погиб и еще трое пострадали в жестком ДТП на трассе в районе села Верх-Катунское в Алтайском крае.