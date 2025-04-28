На Алтае в лобовом ДТП погиб 87-летний водитель и три человека серьезно пострадали

По предварительной информации, пожилой автомобилист не уступил дорогу на перекрестке ДТП возле села Верх-Катунское / Фото: Станция скорой медицинской помощи (Бийск) Один человек погиб и еще трое пострадали в жестком ДТП на трассе в районе села Верх-Катунское в Алтайском крае.
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