Ужасы озера Сайран: привидения, заброшка и смертельно опасный люк

Работы по благоустройству территории озера Сайран идут в Алматы полным ходом. По планам здесь появится новая достопримечательность города, которая будет привлекать к себе внимание не только местных жителей, но и гостей южной столицы.
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