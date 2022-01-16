В Мали прошел многотысячный митинг в поддержку России

В Мали граждане вышли на многотысячный митинг в поддержку России и сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости 16 января со ссылкой на рассказ одного из участников демонстрации лидера «Организации молодых руководителей» Шейха Умар Сумано.
В Мали граждане вышли на многотысячный митинг в поддержку России и сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости 16 января со ссылкой на рассказ одного из участников демонстрации лидера «Организации молодых руководителей» Шейха Умар Сумано.
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