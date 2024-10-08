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Разведка США: Россия предпочитает кандидатуру Трампа на выборах

Разведка США: Россия предпочитает кандидатуру Трампа на выборах

Разведсообщество Соединенных Штатов полагает, что Российская Федерация предпочитает кандидатуру бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, а Иран — вице-президента Камалы Харрис на ноябрьских выборах главы государства.

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