Разведка США: Россия предпочитает кандидатуру Трампа на выборах

Разведсообщество Соединенных Штатов полагает, что Российская Федерация предпочитает кандидатуру бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, а Иран — вице-президента Камалы Харрис на ноябрьских выборах главы государства.
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