Осеннее расхламление сада: от заросшей клумбы к новому плану посадок

Первые сентябрьские выходные стали для меня точкой отсчёта большой осенней трансформации. Ещё в начале лета я пообещала себе, что не оставлю сад в том состоянии, в котором он встретил меня после отпуска, — с разросшимися травами, стихийно захватившими пространство, и общим ощущением запущенности.
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