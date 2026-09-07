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stroim21

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Осеннее расхламление сада: от заросшей клумбы к новому плану посадок

Осеннее расхламление сада: от заросшей клумбы к новому плану посадок

Первые сентябрьские выходные стали для меня точкой отсчёта большой осенней трансформации. Ещё в начале лета я пообещала себе, что не оставлю сад в том состоянии, в котором он встретил меня после отпуска, — с разросшимися травами, стихийно захватившими пространство, и общим ощущением запущенности.

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