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Источник 360.ru: у дома, где убили Кириллова, готовят следственный эксперимент

Источник 360.ru: у дома, где убили Кириллова, готовят следственный эксперимент

Ахмада Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, привезли в жилой комплекс, у которого прогремел взрыв, — предположительно, на следственный эксперимент.

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