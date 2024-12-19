Источник 360.ru: у дома, где убили Кириллова, готовят следственный эксперимент

Ахмада Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, привезли в жилой комплекс, у которого прогремел взрыв, — предположительно, на следственный эксперимент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии