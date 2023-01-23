Слово и дело

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Рамзан Ахматович, обращаюсь с просьбой: Пригожин предложил Кадырову отрастить в два раза больше бороду, чтобы показать неприязнь к гламуризации армии

Рамзан Ахматович, обращаюсь с просьбой: Пригожин предложил Кадырову отрастить в два раза больше бороду, чтобы показать неприязнь к гламуризации армии

Солдаты, находящие на передовой, должны сбривать бороды для поддержания «элементарной воинской дисциплины», уверены генералы Виктор Заварзин и Виктор Соболев.

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