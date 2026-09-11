ФСБ задержала брата и сестру в Крыму за измену государству

В Крыму сотрудники ФСБ задержали брата и сестру, обвиняемых в государственной измене. Женщина связалась с украинскими военными и вовлекла брата.
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