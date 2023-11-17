Собянин: В Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Жители Москвы получают лучшую медпомощь В своем блоге глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы внедряет крупнейшую в стране программу модернизации амбулаторного звена, в рамках которой было отремонтировано 200 поликлиник.