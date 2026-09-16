Мужчина сковывал 7-летнюю племянницу цепями и поил грязной водой из туалета

В Калифорнии 39-летнего Девина Хьюза и его 32-летнюю возлюбленную Кайлу Рейнольдс приговорили к 25 годам тюрьмы за пытки и издевательства над семилетней племянницей, сообщает People.
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