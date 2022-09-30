Басмачи: кем по национальности были легендарные разбойники Средней Азии?

После распада СССР в бывших союзных республиках произошло переосмысление истории ХХ века. Басмачество стало рассматриваться как партизанское движение, развернутое населением Средней Азии против насильственного насаждения коммунистической идеологии.
После распада СССР в бывших союзных республиках произошло переосмысление истории ХХ века. Басмачество стало рассматриваться как партизанское движение, развернутое населением Средней Азии против насильственного насаждения коммунистической идеологии.
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