Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Басмачи: кем по национальности были легендарные разбойники Средней Азии?

Басмачи: кем по национальности были легендарные разбойники Средней Азии?

После распада СССР в бывших союзных республиках произошло переосмысление истории ХХ века. Басмачество стало рассматриваться как партизанское движение, развернутое населением Средней Азии против насильственного насаждения коммунистической идеологии.

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