Бетербиев заявил, что был полностью готов ко всем ударам британца Ярда

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), россиянин Артур Бетербиев поделился эмоциями от поединка с британцем Энтони Ярдом.