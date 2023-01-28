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Бетербиев заявил, что был полностью готов ко всем ударам британца Ярда

Бетербиев заявил, что был полностью готов ко всем ударам британца Ярда

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), россиянин Артур Бетербиев поделился эмоциями от поединка с британцем Энтони Ярдом.

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