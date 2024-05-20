В Крыму возродили производство кумыса – но не могут доставить раненым бойцам СВО

Больше, чем полвека тому назад, в Крыму организовали производство кумыса. Разрушенную войной страну нужно было восстанавливать, а изможденное за 4 года войны население само нуждалось в оздоровлении, и вместо сотни лекарств для этого использовали кобылье молоко.