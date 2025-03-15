NYT: США могут резко ограничить въезд для граждан России и Белоруссии

Возможность ужесточить въезд в США для граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию, рассматривает администрация президента страны Дональда Трампа, 15 марта сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
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