Аргументы и Факты

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Россияне, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, смогут въезжать в Сингапур

Россияне, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, смогут въезжать в Сингапур

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что власти оставят в силе действующие правила въезда иностранцев, в том числе, россиян, предусматривающие прививки вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, передает ТАСС.

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