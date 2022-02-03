Россияне, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, смогут въезжать в Сингапур

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что власти оставят в силе действующие правила въезда иностранцев, в том числе, россиян, предусматривающие прививки вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, передает ТАСС.
Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что власти оставят в силе действующие правила въезда иностранцев, в том числе, россиян, предусматривающие прививки вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, передает ТАСС.
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