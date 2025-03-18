Фестиваль «Народная рыбалка на Амуре» объединит любителей зимнего лова

Хабаровский край готовится к проведению традиционного фестиваля "Народная рыбалка на Амуре". 5 апреля 2025 года на льду реки Амур в районе поселка Чныррах Николаевского муниципального района соберутся десятки команд, чтобы продемонстрировать своё мастерство в зимней ловле.