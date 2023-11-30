30 ноября в Тамбове отключат электричество на шести улицах

В четверг, 30 ноября, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах АО "ОРЭС-Тамбов"и филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго".