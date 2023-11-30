Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Малахов
    Этих негодяев устроивших лабораторию  -засадить пожизненно!!!В Тамбовской обла...
  • igor vinogradov
    дебилы?Иностранцев при в...
  • Незабудка
    Ну, конечно, банки против, у них ведь доходы маленькиеВ России хотят от...

30 ноября в Тамбове отключат электричество на шести улицах

30 ноября в Тамбове отключат электричество на шести улицах

В четверг, 30 ноября, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах АО "ОРЭС-Тамбов"и филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх