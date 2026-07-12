Глава Пентагона Хегсет: США ударами наказывают Иран за «неудачный выбор» Соединенные Штаты «наказывают» Иран за «неудачный выбор».
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Глава Пентагона Хегсет: США ударами наказывают Иран за «неудачный выбор» Соединенные Штаты «наказывают» Иран за «неудачный выбор».
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