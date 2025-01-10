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Сийярто назвал Сикорского «провоенным агентом» американца Сороса

Сийярто назвал Сикорского «провоенным агентом» американца Сороса

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал своего польского коллегу Радослава Сикорского «агентом, работающим на военные интересы» американского финансиста Джорджа Сороса в Европе, при этом выразив уверенность, что долгосрочные связи между Венгрией и Польшей преодолеют текущие разногласия.

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