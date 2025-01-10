Сийярто назвал Сикорского «провоенным агентом» американца Сороса

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал своего польского коллегу Радослава Сикорского «агентом, работающим на военные интересы» американского финансиста Джорджа Сороса в Европе, при этом выразив уверенность, что долгосрочные связи между Венгрией и Польшей преодолеют текущие разногласия.
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