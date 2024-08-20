В районе Митино реконструировали скейт-парк

В ландшафтном парке «Митино» после реконструкции открылся скейтпарк. Как рассказали в прессслужбе парка «Бабушкинский», к которому относится и наш парк, здесь можно кататься на роликах, скейтбордах, велосипедах BMX, самокатах.
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