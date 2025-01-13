Руководитель ЦУР Адыгеи Казбек Коджешау провел выездную рабочую встречу с главой Шовгеновского района Рашидом Аутлевым Участники встречи акцентировали внимание на актуальных вопросах взаимодействия ЦУР Адыгеи с администрацией района и сельских поселений.
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