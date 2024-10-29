В Пентагоне заговорили о проблемах с вооружением из-за военной поддержки Украины

ВАШИНГТОН, 29 октября, ФедералПресс. Военная помощь Украине подтолкнула к выявлению ряда проблем в американском военно-промышленном комплексе, в том числе сложностей с поддержанием, восстановлением и увеличением арсеналов оружия для армии США, что угрожает боеготовности Вашингтона, признали в Пентагоне.