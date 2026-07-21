В России серьезно ужесточат требования к получению гражданства - планируется ввести табу на получение паспорта страны при наличии судимости.
Госдума отказала мигрантам с судимостью в гражданстве и ВНЖ
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"непогашенная или неснятая судимость за любое преступление". Вот только в бывших республиках осуждают за участие в СВО (Аскар Кубанычбек из Киргизии осужден к десяти годам лишения свободы), за русофильство (Аслан Тулегенов из Казахстана осужден за защиту русского языка). По меркам этих республик они вроде как преступники... Таким тоже не будут давать гражданства и ВНЖ?
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