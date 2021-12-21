Власти Гонконга выразили протест после западных заявлений о парламентских выборах

ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Правительство Гонконга выступает против попыток западных стран очернить прошедшие в минувшее воскресенье парламентские выборы, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района КНР.
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Правительство Гонконга выступает против попыток западных стран очернить прошедшие в минувшее воскресенье парламентские выборы, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района КНР.
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