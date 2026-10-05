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Царьград

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Туризм в Россию: министр Малайзии отметил архитектуру Москвы

Туризм в Россию: министр Малайзии отметил архитектуру Москвы

Министр туризма Малайзии Тионг Кинг Синг отметил Москву как привлекательное направление для малайзийских туристов, подчеркнув уникальную архитектуру и культурное богатство России.

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