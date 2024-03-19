Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Хабаровские таможенники изъяли у россиянки дневниковые записи Геббельса

Хабаровские таможенники изъяли у россиянки дневниковые записи Геббельса

Хабаровские таможенники изъяли у 39-летней россиянки печатное издание «Дневники 1945 года. Последние записи»* (включено в Федеральный список экстремистских материалов), представляющее собой фрагмент коллекции рукописей министра пропаганды гитлеровской Германии Пауля Йозефа Геббельса.

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