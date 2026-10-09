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Марьинский вестник

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На стройплощадке метро в Царицыно завершается вынос коммуникаций

Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Луганская» Бирюлевской линии метро. По словам мэра прокладка новой ветки столичной подземки идет очень активно.

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