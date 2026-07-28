Артерия без хозяина

Британская империя в лучшие свои десятилетия держала мир не территорией, а горлышками. Гибралтар, Суэц, Аден, Малаккский пролив, Ормуз — цепочка узких мест, через которые проходила торговля планеты и на которых стояли британские пушки.
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