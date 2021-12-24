Найти клад Тайшина предлагает этнографический комплекс в Горнокнязевске

Природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске предлагает жителям и гостям Ямала кулинарно-игровую программу «Ну очень голодные игры» при участии популярного food-блогера и познавательный квест «В поисках клада Тайшина» для детей и подростков».
Природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске предлагает жителям и гостям Ямала кулинарно-игровую программу «Ну очень голодные игры» при участии популярного food-блогера и познавательный квест «В поисках клада Тайшина» для детей и подростков».
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