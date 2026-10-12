Xiaomi представила умную стиральную машину на 1 кг белья и с двумя барабанами

Она стоит 195 долларов и поддерживает 23 программы стирки Xiaomi открыла предзаказы на компактную стиральную машину Mijia Healthy Wash Dual Tub 1KG на китайской площадке JD.
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