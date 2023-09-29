В Оренбургской области 20-летний пилот экстренно приземлился в поле из-за остановки винта

Неполадки начались сразу после взлёта с аэродрома и набора высоты. Стало известно об инциденте в Оренбургской области, где 20-летнему пилоту пришлось экстренно сажать самолёт в поле из-за полной остановки винта.
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