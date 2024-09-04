НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

147 подписчиков

Козырев о 3:0 с «Торпедо»: «Северсталь» создала себе проблемы из-за удалений, которых мы не должны получать, спишем это на волнение. По содержанию игры выглядели неплохо, молодцы»

– Сегодня получился обоюдоострый матч. Нам важно было победить в стартовой игре, и мы с этой задачей справились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх