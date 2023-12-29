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Спасём детей – поможем и стране: Пронько о реальных бедах России – демографии и образовании

Спасём детей – поможем и стране: Пронько о реальных бедах России – демографии и образовании

Россия оказалась в демографической западне. Уничтожение нравственных ценностей, отказ от политики социального государства, бедность основной массы населения – эти факторы подвели страну к "черте невозврата".

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