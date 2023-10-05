Китайский преемник «Хаббла» отправится на орбиту уже в следующем году

Концепт Телескопа китайской космической станции / © NAOC Ультрафиолетово-оптический космический телескоп «Сюньтянь» получит двухметровое главное зеркало, камеру с разрешением 2,5 миллиарда пикселей и будет вращаться вокруг Земли на той же орбите, что и китайская станция «Тяньгун».