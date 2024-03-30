Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле». «Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в „Крокус сити холле“», — рассказали в правоохранительных органах.
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