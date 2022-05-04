smi.today

2 122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий ребров
    Ну опозиция она может и хочет чтоб так былло,но тогда надо менять и президентаОппозиция заявила...
  • Ирина Петрова
    А кто выплачивавать то будет?Конгресс США одоб...
  • Зоя Жук
    Они уже угрожают даже тем, кто их кормит. Европа скоро скажет России спасибо.«С ними что-то не...

Гаврилов сообщил, что расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности

Гаврилов сообщил, что расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что вступление в НАТО пока еще нейтральных стран будет иметь негативные последствия для евробезопасности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх