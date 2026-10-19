При поддержке Минпросвещения России стартовали школьные ярмарки «Все для Победы!», которые объединят свыше 1 500 образовательных организаций.
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