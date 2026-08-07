Пашинян решил избавиться от русской военной базы в Гюмри? Что случится потом – разгребать уже не ему

Автор: Фоменко Андрей Армению после парламентских выборов лихорадит – Пашинян ушёл в отставку, но это просто формальный трюк, чтобы потом вернуться с тем же самым лицом.
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