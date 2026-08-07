Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пашинян решил избавиться от русской военной базы в Гюмри? Что случится потом – разгребать уже не ему

Пашинян решил избавиться от русской военной базы в Гюмри? Что случится потом – разгребать уже не ему

Автор: Фоменко Андрей Армению после парламентских выборов лихорадит – Пашинян ушёл в отставку, но это просто формальный трюк, чтобы потом вернуться с тем же самым лицом.

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Комментарии
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Серж Шиловский
А какой счёт Армении выставим мы? За нашу военную базу в Гюмри?-За защиту Армении 30 лет?
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1 м.
Владимир Елкин
Армянская диаспора в России больше всего населения Армении! Пора им начать действовать! Трудно пашинянов утилизировать?
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1 м.
147683 Сероев
Почему П И ДР НЕ СТАВЯТ ВОПРОС КАК АМЕРЫ--ИЛИ АРМЯНСКИЙ БИЗНЕС В РФ ИЛИ ПАШИНЯН
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4 н.