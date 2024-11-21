🇺🇦Минобороны Украины призналось в мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом👌 На Украине мобилизуют людей с ВИЧ и туберкулезом.
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🇺🇦Минобороны Украины призналось в мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом👌 На Украине мобилизуют людей с ВИЧ и туберкулезом.
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