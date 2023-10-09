Как отразится солнечное затмение октября на 4 знаках зодиака Алёна ЮрьеваКольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 14 октября в 20:55 по московскому времени, обещает принести перемену в жизнь нескольких знаков зодиака.
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