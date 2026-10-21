Китай не хочет касаться темы ядерного разоружения во время возможной встречи с лидером США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 21 октября сообщает информационная служба «Вести».
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