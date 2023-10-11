Среда на российском рынке началась с продаж

Российский рынок открыл торги в среду, 11 октября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,26% до 3169,44 пункта, индекс РТС просел на 0,43% до 992,48 пункта.
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