За уход c российского рынка иностранные бренды заплатили десятки миллиардов

Безвозмездные сборы с уходящего из России бизнеса превысили план в 40 раз. С начала года в бюджет РФ поступило 84 миллиарда рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран.
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